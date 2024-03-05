賀錦麗促以方大增援加薩物資

【本報綜合報道】美國上周六首度向巴勒斯坦加薩地帶空投人道主義物資，副總統賀錦麗翌日在亞拉巴馬州出席「血腥星期日」紀念活動時，稱以色列政府必須採取更多行動，大幅增加進入加薩地帶的人道主義物資數量，形容「沒有任何藉口」。

1965年3月7日，爭取投票權的非裔美國人在亞拉巴馬州塞爾馬過橋前往首府蒙哥馬利市，遭警方武力鎮壓，是為「血腥星期日」。賀錦麗在塞爾馬發表演說，要求加薩地帶立即停火，呼籲回教激進組織哈馬斯接受停火協議，指出當地民眾捱餓，情況不人道，「共同的人性迫使我們行動」；又稱以色列必須開放新過境點，取消不必要的物資運送限制，讓更多食物、食水和燃料送抵當地。她又稱，外界看到飢餓、絕望的人士接近物資車輛，他們純粹想確保家人有食物，換來卻是槍擊及混亂。

以色列新方法派送 加薩地帶北部加薩城上周四發生民眾領物資慘劇，傳以色列軍隊開槍造成118人死亡及逾760人受傷。以色列官員周日表示，本周嘗試新方法分發物資到加薩地帶北部，其中一個選項是由以軍護送物資車隊，而非交由加薩地帶安保人員負責。車隊現時由接壤埃及的凱雷姆沙洛姆口岸進入加薩地帶南部，需要在南部過境點接受檢查，並必須駛經戰區才到達北部，日後改從加薩地帶北部接壤以色列的邊境運送。

另外，加薩地帶衞生部周日指控，以軍在加薩城向正在等候救濟物資的巴勒斯坦人開火，造成數十人死傷，斥責以軍針對渴望得到食物的民眾，有系統地種族滅絕。

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