紅海局勢惡化 伊朗謀於蘇丹建基地 贈軍艦作誘餌

伊朗被指提供情報協助也門叛軍青年運動攻擊紅海地區船艦，美國傳媒周日報道，伊朗曾經游說與也門被紅海相隔的蘇丹，希望在該個非洲東北部國家沿岸建立一個永久海軍基地，並以提供配備艦載機的軍艦作為利誘。惟蘇丹在力求解除國際制裁、與美國及以色列恢復友好關係的背景下，拒絕伊朗上述提議。

蘇丹軍方領導人情報顧問穆罕默德（Ahmad Hasan Mohamed）接受《華爾街日報》訪問時表示，伊朗除了提供自殺式無人機讓蘇丹打擊叛軍外，也提出假如蘇丹允許伊朗在該國紅海沿岸興建海軍基地，將提供一艘搭載直升機的軍艦作為回報。

免疏遠美以 蘇丹拒絕建議 他指出，伊朗表明建立海軍基地旨在收集情報，並計劃派駐軍艦，但蘇丹以避免疏遠美以兩國為由已經拒絕。對於報道內容，伊朗常駐美國紐約聯合國代表團拒絕置評。

報道指出，一旦伊朗在蘇丹建立海軍基地，就能夠加強監控戰略要道埃及蘇彝士運河，以及航經紅海來往以色列的商船，同時有利於向青年運動提供武器。伊朗近年一直保持在紅海常駐軍艦，被指是為青年運動收集區內情報，例如提供目標船艦的位置實施攻擊。除了蘇丹外，伊朗在中東地區的主要競爭對手以色列、埃及、沙特阿拉伯，都對紅海擁有直接使用權，伊朗建立軍事據點勢必破壞原先的勢力平衡。

倘成事 美伊衝突風險大增 此外，與也門被曼德海峽相隔的吉布提，境內設有美國、法國、中國的軍事基地，美方以上址作為在非洲東部及阿拉伯半島實施反恐任務的重要據點；中方在當地設置的保障基地是目前唯一海外軍事基地，主要用於支援在亞丁灣及索馬里海域的護航任務。若伊朗軍艦得以常駐蘇丹基地，意味它們與目前在紅海巡航的美國軍艦短兵相接次數大增；一旦兩國關係進一步惡化，伊朗駐蘇丹基地將是美方打擊目標。

蘇丹以往在總統巴希爾的領導下，與伊朗及巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯保持緊密關係。惟巴希爾2019年被政變推翻後，新任領導人布爾漢改為採取相對親美國的外交路線，希望換取解除國際社會實施的制裁，又推動與以色列關係正常化。值得留意的是，蘇丹政府軍仍然與叛軍快速支援部隊戰鬥，穆罕默德在訪問承認需要更精確的武器，因此向伊朗採購自殺式無人機，旨在減少人命損失、尊重國際人道法。

不過，蘇丹向伊朗採購武器的做法引起美國不滿，指控衝突雙方均觸犯戰爭罪行，例如政府軍空襲平民社區、剝奪平民急需的援助。美國政府上月表明對伊朗向蘇丹付運武器表示重大關切，形容這是非常令人不安的事件。此外，《華爾街日報》去年報道，阿聯酋與埃及分別向蘇丹快速支援部隊及政府軍提供武器及軍事訓練。有意見認為，伊朗插手蘇丹衝突及試圖建立據點，令中東地區角力延伸至非洲大陸。本報綜合報道

伊朗向蘇丹提出以搭載直升機的軍艦作為回報。 美國航空母艦艾森豪威爾號正在紅海巡航。 伊朗謀求在紅海建立永久海軍基地示意圖