學生毆老師 校方稱雙方溝通困難

【本報綜合報道】台灣台北市一間高中近日爆發師生衝突，有學生疑不滿老師說話，突然拍桌和大聲辱罵對方，隨後更毆打老師。校方周日回應稱，老師當時試圖協助學生梳理思緒，只是雙方溝通上可能有困難，將與家長討論尋求外部資源協助。

老師回應「我被你影響了」 衝突爆發時，涉事高中生在座位上向老師表達訴求，聽到老師回應「我被你影響到了」，感到十分不滿，立刻拍桌站起，向老師作勢揮拳。同班同學見狀互相指示去找學務人員協助，涉事學生則不斷向老師靠近，最後出手毆打。多名男同學上前拉開打人者，但後者又回到課室攻擊老師，最後被多人合力壓倒在地。

校長周日表示，涉事學生是有暴力傾向的情緒障礙、有特殊教育需要的學生，過去亦曾經在課堂失控過，但都沒有這次這麼嚴重，事發後已聯繫家長帶回家冷靜。

校長強調，上述任教老師並沒有惡意，在溝通過程中也曾向學生表達「若有誤解願道歉」，但雙方溝通上可能有困難。台北市政府教育局回應，學校將依據身心障礙學生正向行為支持三級預防計劃給予對方最大個別化正向支持，減少該生行為問題。