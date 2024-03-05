當包裹速運兩蜥蜴亡 飼主快遞達和解方案

廣州寄杭州 5日未通知簽收 浙江省杭州市一名女子上月委託廣東省廣州市朋友透過一間速遞公司，寄回兩條飼養多年蜥蜴，詎料多天未能收到包裹，從此與寵物陰陽永隔，於是拍下多段影片投訴。內媒前天報道，涉事速遞公司已作賠償，雙方最終達成和解。

由上周一起，許女士在網上發布多段影片。她提到自己上月21日委託廣州朋友選用圓通速遞，寄回兩條蜥蜴回來杭州。根據物流訊息顯示，她查到貨物已從廣州寄出，兩天後清晨到達杭州蕭山區網點，於是立即致電客服，詢問派送時間，同時索取網點地址及電話，一直得不到確切答覆。

在此期間，許女士每天撥打多次電話，直至上周一才獲悉包裹仍在網點，圓通速遞一直沒有安排派送。經多方查找，她同日中午尋獲圓通速遞位於蕭山網點，於趕到現場，最終在堆積如山貨物中找到包裹，卻發現兩條蜥蜴已死。

「是花心血照顧的孩子」 面對寵物意外離開自己，許女士拍片提到自己非常難過，同時感到自責及後悔。她提到兩條蜥蜴陪伴她度過大學及工作歲月，也一起前往廣東及福建省多地，「你們從來不是寵物這麽簡單，是我花了心血去照顧的孩子……每一次我開心、難過，你們都在，我會永遠愛你們……」

許女士事後堅持致電圓通速遞客服，再一次沒有收到回覆。她認為寵物死亡是圓通速遞沒有及時派件造成，應賠禮道歉及賠償損失：「我認為，作為一家快遞公司，把物品安全、及時送到收件人手裏，是每一個快遞公司的責任。」

內地寄活動物屬違法 事件曝光後，許女士上周五拍片提到，她同日與圓通速遞其中一名負責人取得聯絡，處理賠償事宜，又指自己收到賠償金後，會以逝去蜥蜴名義參與公益活動，贈出相關款項，幫助更多流浪動物。

根據內地法規，寄遞或郵件內不得夾帶各種活體動物。專業人士受訪時稱，郵寄活體動物可能引發物種入侵及疾病傳播等問題，在運輸過程中活體動物死亡或引起法律糾紛及衞生問題，不過往往有人偷偷郵寄活體動物，最終產生糾紛。本報綜合報道