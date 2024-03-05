龍年誕嬰熱潮 月嫂搶手

【本報綜合報道】踏入2024年龍年，不少父母希望生個「龍寶寶」，近日連月嫂（陪月員）、保母和育嬰師等行業亦十分搶手。其中廣東深圳市王女士是一名孕婦，預產期在今年9月，但她從農曆新年前開始預訂月嫂，至今未找到合適人選。多間家政公司表示，想要「金牌月嫂」需提前預訂，今年上半年的月嫂供不應求。

深圳某家政公司月嫂負責人羅燕敏表示，月嫂訂單比去年增加了30%到50%，公司原本一個月有50至60單，目前可能有超過100單。有從事月嫂行業8年的金牌月嫂表示，目前的排期已到今年年底，仍不斷有準父母找她預訂。

月薪可逾兩萬元 月嫂市場供不應求，到相關公司應聘的民眾也絡繹不絕，月嫂的培訓市場也隨之火爆。來自深圳的月嫂彭啟梅表示，之前在工廠上班，農曆新年前看到月嫂這個行業，遂選擇報名做月嫂。有家政公司為普通月嫂支付1.28萬元（人民幣‧下同，約1.4萬港元）月薪，經驗豐富的月嫂月薪已超過2萬元（約2.2萬港元），後期價格仍有上升空間。

王女士