電商涉濫用協議 屢向前員工索償

【本報綜合報道】內地電商拼多多近日遭多名離職員工在社交媒體指控，涉嫌濫用競業限制協議，對離職員工提出起訴及巨額索償。部分員工表示，目前約30家涉及相關業務的公司被拼多多列為競爭企業，同時在限制的多家公司中，持股比例超過20%的公司也被劃定在內，令員工離職即失業。

一名前拼多多研發部門員工表示，他於2018年入職並被授予公司股票。2023年，他從拼多多離職並入職新公司後，被拼多多起訴要求返還所有股票收益近450萬元（人民幣‧下同，約496萬港元）。

另一名拼多多離職員工表示，她2022年入職拼多多旗下社區團購「多多買菜」，月薪約一萬元（約1.1萬港元）。她於2023年3月離職時，被要求簽署競業協議，否則拿不到離職證明。同年10月，她被拼多多起訴，要求賠償28萬元（約31萬港元）。

轉工只能轉行 有員工指出，拼多多疑濫用競業限制協議，將競業限制的公司範圍擴大化。此外，原本是適用於高管的競業限制，也擴大到很多基層員工。很多拼多多員工擔心，簽署競業協議之後，轉工只能暫時離開整個行業，可能會導致職業生涯出現斷層，需要放棄積累的專業技能和經驗轉行，對於基層員工的前途產生重大影響。