日球隊到訪 台北大巨蛋漏水

問題多多 貽笑國際

民進黨議員簡舒培批評，遠雄大巨蛋漏水，此前議會到大巨蛋考察時就已發生，當時大巨蛋還沒拿到使照，台北市政府也保證會要求遠雄改善，最終使照給了、大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，結果漏水狀況完全沒改善，稱「藍白聯手放水大巨蛋」。民進黨議員何孟樺也說，讀賣巨人來台，本來應該是棒球界盛事，但當日進場動線相當荒唐，讓場內外都人滿為患，更發生大巨蛋頂棚漏水民眾被滴到，場內電視不是沒開就是只有數據，離座就難知賽事進度，還有廁所少得可憐，讓民眾大排長龍。