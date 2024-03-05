日球隊到訪 台北大巨蛋漏水
【本報綜合報道】台灣中華職棒中信兄弟與日本職棒讀賣巨人上周六在台北大巨蛋打交流賽，近4萬名觀眾進場支持，卻接連發生扶手電梯停擺、場內漏水等情況，遭議員批評，丟臉到國際、讀賣巨人來台看笑話。體育局回應，賽後已立即要求主辦單位及遠雄調整。
問題多多 貽笑國際
民進黨議員簡舒培批評，遠雄大巨蛋漏水，此前議會到大巨蛋考察時就已發生，當時大巨蛋還沒拿到使照，台北市政府也保證會要求遠雄改善，最終使照給了、大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，結果漏水狀況完全沒改善，稱「藍白聯手放水大巨蛋」。民進黨議員何孟樺也說，讀賣巨人來台，本來應該是棒球界盛事，但當日進場動線相當荒唐，讓場內外都人滿為患，更發生大巨蛋頂棚漏水民眾被滴到，場內電視不是沒開就是只有數據，離座就難知賽事進度，還有廁所少得可憐，讓民眾大排長龍。
體育局專門委員羅國偉回覆，市府十分重視賽事，除於賽前召開兩次跨局處會議，嚴格要求主辦及遠雄巨蛋公司落實賽前整備，確保人、車流順暢等，相關局處人員於賽前亦到場督導。
他強調，體育局將召集相關局處、主辦方和遠雄巨蛋進行總檢討，將不足之處和改善作為進行彙整，未來提供中華職棒大聯盟作為策進參考。
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