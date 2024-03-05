陸製辣椒粉含致癌物 愈揭愈多 台辯稱追蹤成果

台灣市面近日出現來自中國大陸、含有致癌工業原料「蘇丹紅」的辣椒粉，即使知名餐廳調味料亦榜上有名，再次觸發食物安全恐慌。衞生福利部部長薛瑞元昨天提到，由於政府大規模啟動追蹤系統，積極查明流向，因此問題名單才不斷增加。

衞生部長接受質詢 應立法院社會福利及衞生環境委員會邀請，薛瑞元昨天接受質詢。他在會前受訪時重申，當發現違規含有蘇丹紅辣椒粉後，由於擔心全數逐批抽驗前會有漏網之魚進入市場，因此才繼續追查，不只食藥署啟動後市場監測，還有食安稽查及民眾檢舉管道。談及波及產品數目不斷擴大問題時，他解釋純粹是因為大規模針對相關產品啟動追蹤系統。他另強調，透過查明流向，才可及時下架及封存有問題產品。

在會上，民進黨立法委員林月琴指出，此事件去年年中已發現異樣，期間只加強查驗，直到同年12月才啟動全數逐批查驗，凸顯食安源頭管理、強化風險預判重要性。薛瑞元對此提到現階段正規劃明列高風險預判名單，風險高低判斷標準主要根據「違規頻率」及「造成的危害多嚴重」原則。

薛瑞元又指，以是次蘇丹紅食安事件為例，即使去年發現問題，「我們也無法去中國（大陸）查核原料廠」，僅能依賴加強抽批進口廠商。他指台灣現有制度沒有明確定義何謂高風險產品，未來會列出高風險管控名單，方便啟動全數逐批抽驗。

立委指系統性問題 另一邊廂，國民黨立委王育敏認為，此次事件屬於系統性食安問題，沒有守好邊境查驗，導致問題原料食品長驅直入，應把含有致癌原料產品白紙黑字列入高風險名單。薛瑞元承諾往後可考慮列入，預計會在下次行政院食品安全會提出相關建議，不過由於涉及跨部門討論，暫時未確定完成時間。

截至上周五，台灣已下架及封存逾2.3萬公斤辣椒粉等產品，地方衞生機關已把3間輸入業者及一間製造業者移送檢調偵辦。

由同日起，相關部門亦擴大市場抽驗，已抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中35批符合規定，9批檢出蘇丹色素與規定不符，餘下15批還在檢驗中。本報綜合報道