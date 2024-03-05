菲外長冀減依賴中國 促停騷擾

【本報綜合報道】菲律賓外交部長馬納羅昨日接受訪問時表示，希望與中國和平解決南海爭端，但向北京傳達「停止騷擾我們」的簡單訊息，同時尋求減低對華依賴。中國外交部反駁，近期海上事態的起因是菲方頻繁侵權挑釁，侵犯中方領土主權及海洋權益，中方依法採取必要措施捍衞自身主權和權益，沒有騷擾菲船的情況。

中方反指菲侵權挑釁

馬納羅在澳洲墨爾本舉行的東盟－澳洲峰會場邊接受訪問，為菲律賓政府宣傳回應中國在爭議海域行動的政策辯護，表示只是試圖告訴外界發生甚麼事：「如果你們停止騷擾我們，或採取其他行動，那就不會有任何消息能報道。」他指出，菲方致力透過外交或和平手段解決爭端，但不會以犧牲國家利益為代價，正在與有類似擔憂的國家接觸，並承認對美國的支持存在「小問號」。