新確認二戰慰安婦幸存者 憶述當年被救

【本報綜合報道】上海師範大學中國慰安婦問題研究中心，近日在湖南省岳陽市平江縣新認定一名前二戰時期日軍「慰安婦」制度受害幸存者，目前中國大陸登記在冊的日軍慰安婦制度受害幸存者僅剩8人。研究中心上周六公布新認定幸存者當年遇到的情況，但對方不願意公開個人訊息。

縣警察局長毀日軍據點 回憶1945年的經歷時，湘奶奶（化名）記憶猶新，直言當時在家中與堂姊一起被日軍捉走，日軍把她們和其他女孩關在平江縣城內用青磚製成的房屋內。

她和堂姐被分開關押，當時感到非常害怕，隨後由一個綽號叫「厚猛子」的人派人解救她們，她和堂姊才逃出生天。

研究中心志願者翻閱相關歷史文獻，當地確有「厚猛子」其人，其原名為單先麟，1945年時任平江縣警察局長，率領警察大隊搗毀日軍設在平江縣城周圍的據點並於2月收復平江縣城。以地方警力從日軍手中收復縣城是極為少見的情況，地方文獻也有記載，與湘奶奶的口述完全一致。湘奶奶的堂姊也是研究中心記錄在冊的受害幸存者。研究中心最終認定姊妹兩人是在接近1945年農曆新年時被日軍捉走，受害地在平江縣城的慰安所，中心上月22日贈予一萬元人民幣（約1.1萬港元）援助金。