訪大陸完畢返台 夏立言盼還原翻船事實
【本報綜合報道】國民黨副主席夏立言上月26日起率團訪問中國大陸，期間與中國大陸中央台辦主任宋濤會面餐敘。夏立言昨日凌晨返回台灣，他表示希望盡快還原中國大陸漁船翻覆案事實，作出正確的判斷，過程中絕無偏袒任何一方。
曾探視台商 稱無偏袒
夏立言上月底率團前往中國大陸，展開「新春拜年、關懷交流」之行，周日結束行程返回台灣。原計劃當天晚上9時30分抵達桃園國際機場，但受機場跑道維修影響，班機延誤至翌日凌晨抵達。夏立言接受傳媒訪問時表示，此行早就安排好探視台商，並按計劃前往廈門、廣州、東莞、深圳等地，最後從杭州返台。
夏立言表示與宋濤見面，談話中不免談到兩岸及兩黨的關係，也提及近日在金門和廈門之間水域發生的中國大陸漁船翻覆事件，但雙方各有立場。夏立言強調希望事件盡快終止，不要再讓惡意螺旋上升。對於被質疑在過程中偏袒北京當局，他稱絕無偏袒任何人，不管何時、何地都維持「還原事實，做出正確的判斷」一貫立場。
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