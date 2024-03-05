訪大陸完畢返台 夏立言盼還原翻船事實

夏立言表示與宋濤見面，談話中不免談到兩岸及兩黨的關係，也提及近日在金門和廈門之間水域發生的中國大陸漁船翻覆事件，但雙方各有立場。夏立言強調希望事件盡快終止，不要再讓惡意螺旋上升。對於被質疑在過程中偏袒北京當局，他稱絕無偏袒任何人，不管何時、何地都維持「還原事實，做出正確的判斷」一貫立場。