台增精準彈藥射擊操練
【本報綜合報道】台灣軍方海空精準彈藥射擊操演往年集中8月及9月在屏東縣九鵬基地一帶舉行，當地傳媒昨日引述軍方人士報道，未來不局限於同一時段展開，而是轉為多頻次實戰化射擊，首發由第6軍團指揮部21炮指部下月在基地射擊新接裝的陸射劍二防空導彈，旨在加強實戰訓練。
台灣軍方人士透露，此舉為了強化台軍各作戰區實彈射擊，以熟悉守備區域和指管程序，同時落實「仗在哪打，部隊就在哪訓」思維，因此未來精準彈藥射擊操演不只限8月及9月舉行。知情人士又稱，由於射擊頻次增加，未來睦鄰經費及相關措施恐怕隨之提升。台灣國防部回應表示，射訓場周邊受影響鄉鎮，仍然依照台軍睦鄰工作要點實施補助；台軍年度精準彈藥射訓，採取常態化、多頻次方式按計劃執行，以充分運用各地訓場。
解放軍10架次軍機入台空域
另外，台灣國防部昨日上午公布，直至當天上午6時的24小時內，偵獲中國大陸16架次軍機及7艘次軍艦，其中10架次軍機闖入台灣西南部及東部空域；台軍運用任務軍機、軍艦及陸基防空導彈，嚴密監控與應對。
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