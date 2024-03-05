美指華可遠控電動車數據 京反駁

華春瑩

【本報綜合報道】美國傳媒近日發布美國商務部長雷蒙多的採訪影片，她聲稱如果美國路上有300萬輛中國電動車，北京能夠讓它們同時熄火。中國外交部部長助理兼發言人華春瑩周日在社交網回應，形容「手中只握錘子，看啥都是釘子」。

雷蒙多反被指洩美機密 雷蒙多受訪表示，中國智能網聯汽車就是「裝上輪子的iPhone」，可能每分鐘都在收集數百萬美國人的數據並傳回中國。華春瑩發文指出，iPhone是美國產品，質問雷蒙多是暗示iPhone、Tesla電動車甚至波音飛機，「一直在向美國發送秘密數據，隨時可能被華盛頓關停嗎？」中國官媒歐盟分社社長在下方評論指出，雷蒙多無意中洩露美國最高機密。

華春瑩也發布一張對比圖，分別顯示美國Tesla行政總裁馬斯克去年訪華受到熱烈歡迎，以及一輛輛中國電動車被打上「被調查」標籤，暗指美國在全球汽車市場上採取不公平做法。她發布的另一張圖片寫有美國的「中國威脅論」詞典，包括中國科企華為、影音平台TikTok等，暗斥美方只要在政治操弄上有需求，未來還會在更多領域炒作中國威脅論。

中國外交部發言人毛寧昨日批評，雷蒙多的言論虛假敍事，是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。美國駐中國大使伯恩斯近日表示，中國是美國最重要的競爭對手，其最終目標是超越美國，成為全球主導國家。毛寧回應指，中方反對以競爭定義中美關係，不搞大國競爭，無意取代誰、挑戰誰。

雷蒙多 華春瑩在貼文稱「手中只握錘子，看啥都是釘子」。