穩定戰略儲備石油 美或禁向華出售

公布撥款法案 交眾院投票決定 美國國會領袖周日公布撥款法案，包括一項禁止中國從美國戰略石油儲備購買石油。美國目前有3.6億多桶石油儲備，創下近40年來新低；為了平抑因俄羅斯全面入侵烏克蘭而上升的油價，美國前年宣布出售1.8億桶石油儲備。

迄3.6億桶 40年新低 法案長達1,050頁，列出12項政府撥款中由國會負責的其中6項。參議院民主黨領袖舒默表示，參議院周五審議法案前，將交由眾議院投票表決。由民主黨控制的參議院去年7月，以85票對14票通過禁止向中國出口戰略石油儲備；惟民主黨參議員墨菲當時認為，措施造成一種解決問題的假象，但政治影響甚微，很可能弊大於利。

俄烏戰爭前年爆發後油價急促上升，美國當年宣布出售的石油儲備當中，有100萬桶由中國石油化工子公司聯合石化美洲買入；該子公司總部設在德州休斯敦，業務內容主要為原油、成品油貿易等。中國前年向美國石油企業購買8,300萬桶石油，美國特朗普政府2017年向中國石油子公司中國石油國際事業，出售部分石油儲備。

美國政府1975年設立戰略石油儲備，應對阿拉伯國家實施石油禁運，導致油價急升及損害經濟發展。它是全球最大規模的緊急石油儲備，美國總統曾經因應戰爭及美國在墨西哥灣的石油設施遭颶風破壞時，動用戰略石油儲備以穩定市場供應及價格。美國能源部形容戰略石油儲備可以避免石油進口切斷，是外交政策的重要工具。

存放兩州地下巨鹽洞 美國戰略石油儲備存放在地下巨大鹽洞，德州及路易斯安那州各有兩個。美國能源部解釋，存放在地下洞穴的好處是提供最佳保安，也是最負擔得起的儲存方式，比存放地面及地下石礦的成本分別少10倍及20倍。戰略石油儲備總共有60個地下儲存區，每個儲存的石油數量介乎600萬桶至3,700萬桶，存放總數目前上限7.14億桶。

戰略石油儲備大減，美國共和黨指控民主黨政府令國家面對未來危機時，沒有充裕的石油緩衝供應。當局提出三大策略令戰略石油儲備回復原先水平，分別是回購石油、企業歸還借調的石油、取消國會對出售1.4億桶石油的授權。美國政府前年以每桶95美元（約741港元）出售石油，計劃以最多每桶79美元（約616港元）回購。本報綜合報道