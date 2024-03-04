兩岸國際

北海道利尻山雪崩掩埋3人

日本北海道北部利尻島利尻山周日下午12時30分發生雪崩，至少3人被掩埋失蹤。利尻島是日本最北端的小島，島上的利尻山由於形似富士山，因此有「利尻富士」之稱。上周六，長野縣小谷村北阿爾卑斯山風吹岳附近亦發生雪崩，10人一度被掩埋失蹤，其後確認脫險；鳥取縣大山同日中午亦雪崩。（綜合報道）
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