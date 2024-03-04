南韓海灘一周兩現人骨碎片

南韓傳媒上周六引述浦項海洋警察署消息報道，慶尚北道浦項市的海灘發現一塊長3厘米疑似人骨碎片，推測物件疑為連接人體脛骨和腳踝部位的骨頭。這並非該海岸首次發現疑似人骨物體，5天前同一報案人在該地區發現類似物體並報案，當時發現一個長約30厘米、疑似人體脛骨的物體。（綜合報道）