兩岸國際

南韓海灘一周兩現人骨碎片

南韓傳媒上周六引述浦項海洋警察署消息報道，慶尚北道浦項市的海灘發現一塊長3厘米疑似人骨碎片，推測物件疑為連接人體脛骨和腳踝部位的骨頭。這並非該海岸首次發現疑似人骨物體，5天前同一報案人在該地區發現類似物體並報案，當時發現一個長約30厘米、疑似人體脛骨的物體。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc