涉8年前性侵9歲妹 新加坡19歲兄控4罪

【本報綜合報道】新加坡一名11歲男童讓9歲妹妹為他口交，5年來次數多到連妹妹也記不起細節，案件直至男童某次離家出走到警局才被揭發。現年19歲的兄長，面對3項強姦罪和一項性侵罪，他上周五承認其中一項，其餘由法官宣判時一併考慮。

5年間多次犯案 當地傳媒上周六報道，案發2015年至2020年，被告事發時是11歲到15歲，受害者是其親妹，現年17歲、事發時9歲到13歲。家人描述，受害者經常擔心讓別人難過，因此很容易受身邊人士影響。她和被告自小經常一起玩耍，感情要好。調查指出，被告2015年讓當時9歲的妹妹為他口交，還說服只要照做就買糖果零食給她。

2021年3月1日，被告和父母因工作班表吵架，一氣之下離家出走。翌日被告到警局，表示被家人趕出來，警員因此探訪他家跟進。惟警員抵達被告家時，母親和姐姐都鼓勵受害者告訴警員，有關被告對她做的事情。根據母親說法，她希望受害者學會保護自己。受害者才告訴警員，表示自小三開始就被性侵，警方進而展開調查。