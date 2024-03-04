美駐星洲大使涉 恐嚇員工 浪費公帑
【本報綜合報道】美國國務院監察總長辦公室上周五公布內部監管報告顯示，2021年底上任的美國駐新加坡大使卡普蘭（Jonathan Kaplan）涉嫌行為不當，曾經恐嚇員工、浪費公帑，亦未能夠很好地促進美方的利益。
報告指出，卡普蘭與新加坡一些政府部門關係不佳，經常在議題上毫無準備，沒有建立誠信、策略規劃、合作或溝通的習慣，損害美國與這個具有重要戰略意義的亞太國家關係發展。此外，在審查期間受訪的美國駐新加坡大使館人員表示怕卡普蘭報復，有人甚至直接受威脅。卡普蘭還沒有按時提交約4.8萬美元（約37.4萬港元）旅行費用或相關文件，也沒有遵守國務院很多旅遊政策，包括無用與美國政府簽訂合約的旅行社，沒有遵守要求乘坐美國的航空公司。卡普蘭向審查人員稱，就職之初經歷艱難過渡，但在其領導下團隊士氣有所提升，有信心贏得工作人員信任。
白宮稱認真看待報告
監察總長辦公室敦促國務院評估卡普蘭的領導和管理能力，並在適當情況下採取糾正行動。白宮表示正在認真看待這份內部監管機構的報告，白宮國家安全委員會發言人柯比表示，總統拜登希望派駐海外的代表以尊嚴和尊重的方式管理人員，對國務院會嚴肅對待此事感到放心。卡普蘭發表聲明，將迅速解決報告發現的問題及建議，並負起全部責任。
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