美駐星洲大使涉 恐嚇員工 浪費公帑

報告指出，卡普蘭與新加坡一些政府部門關係不佳，經常在議題上毫無準備，沒有建立誠信、策略規劃、合作或溝通的習慣，損害美國與這個具有重要戰略意義的亞太國家關係發展。此外，在審查期間受訪的美國駐新加坡大使館人員表示怕卡普蘭報復，有人甚至直接受威脅。卡普蘭還沒有按時提交約4.8萬美元（約37.4萬港元）旅行費用或相關文件，也沒有遵守國務院很多旅遊政策，包括無用與美國政府簽訂合約的旅行社，沒有遵守要求乘坐美國的航空公司。卡普蘭向審查人員稱，就職之初經歷艱難過渡，但在其領導下團隊士氣有所提升，有信心贏得工作人員信任。