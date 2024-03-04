韓醫生堅持集體罷工 政府企硬準備處分

南韓政府要求離開崗位實習及駐院醫生上周四復工時限已過，總理韓悳洙昨天警告將採取行動，行政安全部部長李祥敏亦指將根據法律及原則嚴正應對，大韓醫師協會（醫協）同日下午依舊舉行全國醫生總動員大會。韓媒預期，政府與醫療界硬碰硬局面近期內將繼續維持下去。

在昨天舉行「應對醫生集體行動的中央災難安全對策本部」會議上，韓悳洙稱政府要求辭職離崗實習及駐院醫生返崗時限已過，大部分醫生仍未復工，對此表示遺憾。他強調政府堅持擴大招收醫科生原則不變，若醫生持續非法離開醫療現場，政府將毫不猶豫地落實《憲法》及相關法律賦予義務。

增加補償留守人員 韓悳洙呼籲醫協停止非法集體行動，應說服年輕醫生復工。他重申在任何情況下，政府都不會屈服於拿國民生命當籌碼集體行動，將最大限度保障醫療體系正常運作，維護國民生命及健康。談及應對措施時，他指政府將緊急編製預算，為聘用醫生替代人員提供支援，並積極增加補償留守醫務人員力度，另將建立高效醫療體系，例如重症患者住院及手術由上級醫院負責，輕症患者診療則由普通醫院負責。

與此同時，李祥敏昨天提到，假如離崗醫生同日能夠復工，政府將最大限度地從寬處置，相反就會嚴正應對。他另提到政府並非單方面決定擴招規模，事前已同包括醫療界在內公民團體及全社會階層舉行超過130多次深入討論，而政府與醫協及醫學院院長等亦展開多達28次磋商，最終才敲定擴招2,000名醫科生規模。

韓媒昨天引述消息報道，相關行政處罰及司法措施已準備就緒。根據福祉部日前在公告中提及，若返崗復工命令書送達後，相關人員仍拒絕命令，可依據《醫療法》處以行政處罰或刑事指控，包括吊銷醫生執照至少3個月等。

面對政府連日不斷施壓，醫協昨午繼續在首爾汝矣島公園舉行集會。醫協緊急對策委員會媒體宣傳委員長朱秀虎在會前受訪時稱，協會將根據政府行動加以應對，又批評政府正在逼迫醫生，將不會改變其既定路線。本報綜合報道