華代表抵俄就烏危機斡旋

俄羅斯外交部發表聲明，表示俄中雙方就烏克蘭危機交換積極及徹底意見，又指出假如沒有俄羅斯參與，以及考慮到俄方在安全領域利益，根本不可能討論任何政治及外交解決方案。按照計劃，李輝本月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國、法國，旨在凝聚各方共識，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧。

中國外交部發言人毛寧在上月28日舉行的外交部例行記者會表示，烏克蘭危機全面升級滿兩年，戰事仍然持續延宕，當前最緊迫的是恢復和平，早一天開啟和談，損失就減少一分。她稱過去兩年來，中方從未放棄勸和的努力，從未停下促談的腳步；中方同包括俄羅斯、烏克蘭在內的各國深入溝通，為應對危機發揮建設性作用。