華代表抵俄就烏危機斡旋
【本報綜合報道】中國政府歐亞事務特別代表李輝上周六由北京飛抵俄羅斯首都莫斯科，就推動政治解決烏克蘭危機開啟第二輪穿梭外交，會晤俄羅斯副外交部長加盧津。中方此前表示派特使穿梭斡旋，顯示沒有袖手旁觀、拱火澆油或從中漁利。
稱無袖手旁觀 推動政治解決
俄羅斯外交部發表聲明，表示俄中雙方就烏克蘭危機交換積極及徹底意見，又指出假如沒有俄羅斯參與，以及考慮到俄方在安全領域利益，根本不可能討論任何政治及外交解決方案。按照計劃，李輝本月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國、法國，旨在凝聚各方共識，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧。
中國外交部發言人毛寧在上月28日舉行的外交部例行記者會表示，烏克蘭危機全面升級滿兩年，戰事仍然持續延宕，當前最緊迫的是恢復和平，早一天開啟和談，損失就減少一分。她稱過去兩年來，中方從未放棄勸和的努力，從未停下促談的腳步；中方同包括俄羅斯、烏克蘭在內的各國深入溝通，為應對危機發揮建設性作用。
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