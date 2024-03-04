澤連斯基籲西方提供更多防空系統

俄新一輪攻擊釀7死

烏克蘭當局表示，俄羅斯上周五深夜出動無人機攻擊南部港口城市敖德薩，造成至少5人死亡；並在哈爾科夫州及赫爾松州進行炮擊，各造成一人死亡。澤連斯基批評俄羅斯繼續打擊平民：「我們需要我們的夥伴提供更多的防空系統。我們需要加強烏克蘭的空中防衞，讓我們的人民獲得更多保護，免受俄羅斯恐怖行為的侵害。更多的防空系統和更多的防空系統飛彈，可以拯救生命。」