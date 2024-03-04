澤連斯基籲西方提供更多防空系統
【本報綜合報道】俄羅斯最近對烏克蘭發動的攻擊造成至少7人死亡，烏克蘭總統澤連斯基上周六敦促西方國家提供更多防空系統。俄羅斯國防部昨日公布，烏克蘭當天凌晨向克里米亞半島派遣無人機群，俄軍防空系統擊落全部38架來襲無人機。
俄新一輪攻擊釀7死
烏克蘭當局表示，俄羅斯上周五深夜出動無人機攻擊南部港口城市敖德薩，造成至少5人死亡；並在哈爾科夫州及赫爾松州進行炮擊，各造成一人死亡。澤連斯基批評俄羅斯繼續打擊平民：「我們需要我們的夥伴提供更多的防空系統。我們需要加強烏克蘭的空中防衞，讓我們的人民獲得更多保護，免受俄羅斯恐怖行為的侵害。更多的防空系統和更多的防空系統飛彈，可以拯救生命。」
另外，俄羅斯聯邦安全局特工上周六攔截一輛試圖從烏克蘭南部赫爾松州進入克里米亞半島的車輛，車上有一個簡易爆炸裝置，局方宣稱是由北約國家提供給烏克蘭的零件製成。俄羅斯其後宣布，關閉通往克里米亞大橋的部分高速公路及過境點。
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