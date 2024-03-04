星洲指F35助偵俄目標 美向本報否認飛烏

多個歐美國家近日針對法國總統馬克龍的言論作出澄清，強調沒有計劃或反對向烏克蘭派遣地面部隊作戰。惟一波未平一波又起，新加坡國防部長黃永宏日前在國會透露，美國最近利用第5代F35隱形戰機，尋找位於烏克蘭境內的俄羅斯防空導彈；美國國防部回覆本報查詢時否認該款美方戰機飛入烏克蘭領空。

黃永宏上周三宣布向美國增購8架F35A隱形戰機，作為對此前已經公布採購的12架F35B隱形戰機之補充，並在國會回應議員有關這款戰機的問題。根據新加坡國防部網站發表的演說稿，他指出其他國家空軍部署F35隱形戰機執行實際任務，包括美國及英國在中東地區打擊回教極端組織「伊斯蘭國」，「美國最近利用他們的F35，定位、識別俄羅斯在烏克蘭的地對空導彈部隊，並與北約國家共享有關訊息」。

烏軍近期屢稱擊落俄戰機 外界對黃永宏的言論有不同解讀，有意見認為他是指出美國F35隱形戰機在烏克蘭領空執行任務，有力的證據是烏克蘭空軍近期多次宣稱擊落俄羅斯戰機，形容「明眼人都清楚，烏軍肯定也得到了美軍的情報支持」。有意見提到黃永宏沒有明確說明美國F35隱形戰機飛入烏克蘭，這款戰機採用非常先進及性質機密的技術，美方為了安全起見不太可能讓它現身於烏克蘭戰場，在黑海空域執行任務的可能性則更大。

本報記者向美國國防部、美國歐洲司令部、美國駐歐非空軍發送電郵，要求置評或提供進一步訊息。在周日截稿前只有美國國防部回應，一名美國國防部官員表示：「美國沒有在烏克蘭出動F35，我們的焦點仍然是支援烏克蘭，他們正在俄羅斯侵略下捍衞自己。」美國歐洲司令部與美國駐歐非空軍負責在歐洲地區的軍事活動。

兩F35A上月波蘭演練追蹤 F35隱形戰機有3個型號，分別是採用傳統升降方式的空軍版A型，可以短距離起飛及垂直降落的海軍陸戰隊版B型、能夠在航空母艦升降的海軍版C型；假如黃永宏的言論得到美國當局證實，最有可能執行相關烏克蘭任務的應該是A型。本報記者在美國國防部媒體庫搜索發現，美國空軍兩架以英國為駐地的F35A隱形戰機，今年2月15日在波蘭上空進行空中加油，當時參與「尋找、定位、追蹤、瞄準」的演習。

除了美國空軍、海軍陸戰隊、海軍外，不少北約國家已經裝備或決定採購F35隱形戰機，主要引入A型。根據北約發布的新聞稿，荷蘭皇家空軍8架F35A隱形戰機去年1月底部署波蘭，支援北約在歐洲東翼地區的威懾及防衞任務；同年9月，輪到意大利空軍4架F35A隱形戰機部署波蘭，負責巡邏北約的歐洲東翼地區空域。

波蘭不但是其中一個接壤烏克蘭的北約國家，更是西方國家把武器運往烏克蘭的主要中轉站。本報綜合報道