英商船首遭青年運動襲擊沉沒

【本報綜合報道】英國化肥船Rubymar號上月中在曼德海峽遭也門叛軍青年運動導彈攻擊，船身受損造成燃料洩漏，船員棄船逃生。也門政府稱Rubymar號上周五在紅海南部沉沒，是青年運動去年11月起襲擊紅海地區船艦以來，首次有商船沉沒。

根據美國中央司令部早前通報，也門薩那時間2月18日晚上9時30分至10時40分，青年運動利用反艦彈道導彈襲擊懸掛伯利茲國旗的Rubymar號，它當時運載超過4.1萬噸化肥，事後拋錨並緩慢入水，之後向北漂流及漏出大量浮油，造成嚴重環境災難。也門政府上周六表示，Rubymar號前一天晚上沉沒，指出當時紅海出現暴風雨。

載逾4.1萬噸化肥 恐損生態 美國中央司令部也證實Rubymar號沉沒，但表示沉沒時間是上周六凌晨兩時15分。由於船上運載大批化肥，專家憂慮它沉沒後威脅當地海洋生態，過多肥料沉入大海將導致海藻過度生長，海藻吸收過量氧氣將令海洋生物無法生存。紅海地區國家需要制訂緊急計劃，監控受污染海域，同時落實清理策略，但整體影響要視乎洋流。

美國中央司令部上周六強調，青年運動對全球海上活動構成更大威脅，重申美國及聯盟夥伴國家致力於保護航行自由，力爭加強商業航運使用的國際海域安全。青年運動同日反駁指出，英國首相辛偉誠及其政府支持以色列對巴勒斯坦加薩地帶的種族滅絕及圍困，需要為沉船一事負上責任，呼籲對方容許物資貨車進入加薩地帶。