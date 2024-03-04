意艦紅海擊落也門叛軍無人機

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動持續攻擊紅海地區船艦，美國及歐洲多個國家派出軍艦到區內巡航。繼德國首度與青年運動交火後，執行歐盟護航任務的意大利一艘驅逐艦，上周六也第一次擊落敵方無人機，使用艦炮近距離摧毀該空中目標。

距離僅6公里 美國、法國、英國、德國的軍艦已經先後在紅海地區，攔截青年運動的空中威脅。意大利海軍表示，驅逐艦卡約‧杜伊利奥號上周六下午根據自我防衞原則，在紅海擊落一架在6公里外的青年運動無人機，意大利外交部長塔亞尼稱該艦使用76毫米口徑艦炮摧毀目標。卡約‧杜伊利奥號裝備3門76毫米口徑艦炮用於近距離防空。

意大利國防部長克羅塞托表示，青年運動的恐怖襲擊是嚴重違反國際法，以及攻擊經濟依賴的海上交通安全，這些襲擊是混合戰爭的一部分，利用軍事及所有可行手段傷害某些國家並讓他人得益，卡約‧杜伊利奥號部署紅海保護國際法及國家利益。

另一方面，德國聯邦國防軍上周五發表聲明，回應護衞艦黑森號上月26日在紅海的防空作戰，表示當時的情況符合所有作戰條件，包括無人機沒有啟動敵我識別裝置下飛近軍艦，德方與區內盟友部隊及相關司令部密切協調後作出開火決定，但防空導彈因軍艦出現技術問題而未有擊中目標。聲明沒有證實目標是美國MQ9無人機。