美：以基本同意停火換人質協議框架

【本報綜合報道】國際社會繼續斡旋以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，昨日恢復在埃及首都開羅就停火及交換人質協議展開新一輪談判。美國政府表示，以色列基本上同意協議提案的框架，目前視乎哈方是否答應。哈馬斯宣稱雙方可能未來24小時至48小時確認加薩地帶停火，但前提是以方接受該組織提出的一系列要求。

參與斡旋的國家包括埃及、卡塔爾、美國，他們希望能夠在本月10日開始的回教齋戒月前落實停火。一名高級美國政府官員上周六表示，以色列接受的協議提案內容包括停火6周，哈馬斯釋放年老、女性、傷病人質。該名官員強調，現時取決於哈馬斯的決定，稱美方繼續盡其一切所能推動協議達成；又表明需要釋放所有人質。

值得留意的是，哈馬斯堅持臨時停火協議將是永久停火並結束戰爭的開始，但以色列表明不會接受這個要求。除了上述的第一階段協議外，哈馬斯希望還有第二階段及第三階段協議，來自埃及的消息人士稱已經就此事向哈馬斯提供保證。一名知情的巴勒斯坦官員坦言，在結束戰爭與以色列從加薩地帶撤軍上，雙方仍然有分歧。

哈馬斯要求日500物資車入加薩 一名高級哈馬斯官員昨日宣稱，最快一天內可能確認停火，條件是以色列同意哈馬斯的要求，包括容許流離失所的巴勒斯坦人返回加薩地帶北部、增加人道主義援助，哈馬斯要求每天有至少400輛至500輛運載食物、藥物、燃料的貨車進入加薩地帶。哈馬斯官員揚言，以色列必須付出「巨大代價」，才能夠獲得有關人質的詳情。

以哈雙方去年11月底執行首次停火及交換人質協議，涉及互換105名平民人質及240名在以色列囚禁的巴勒斯坦人。以色列傳媒報道，目前相信還有130名去年10月7日被哈馬斯擄走的人質在加薩地帶，但不是所有人依然活着。以色列國防軍至今從加薩地帶救出3名仍然在生的人質，同時尋回11名人質的遺體，其中3人被士兵誤殺。