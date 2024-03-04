美首向加薩空投糧食 僅3.8萬份被斥象徵式

不包括藥物飲用水 分發難有秩序 巴勒斯坦加薩地帶人道主義情況持續惡化，日前更發生物資領取點人踩人事件造成大量傷亡。美國上周六首次向加薩地帶實施空投人道主義援助行動，出動3架運輸機合共投放3.8萬份糧食等物資。白宮稱行動成功，計劃未來數天持續進行。惟外界質疑是象徵性及做騷多，無法滿足需求及解決問題的根本原因。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部表示，加薩地帶時間上周六下午3時至5時，與約旦皇家空軍實施一次聯合人道主義協助空投行動，為受持續進行衝突影響的平民提供基本援助。美約兩軍派遣多架C130運輸機，美國國防部發布的照片顯示，空投地點是加薩地帶沿岸地區。美國中央司令部指出，今次有助美國政府持續努力向加薩地帶人民提供人道主義援助，美方正在規劃潛在的後續空中援助運送任務。

知情美國官員表示，美方空投66個卡板的糧食，每架運輸機投放22卡板，不包括食水和藥物；今次選擇較為安全的地點空投，正在研究其他方法讓更多人道主義物資進入加薩地帶，包括海路。惟空投物資量不及貨車車隊，即使動用大型運輸機，規模只及車隊部分載量，更不能夠確保物資有序地分發。官員提到，有犯罪組織掠奪援助並以高價出售，大量援助進入加薩地帶能夠降低物資價格，減少偷竊的誘因。

擬循塞浦路斯海路運輸 也有美國官員透露，空投地點是加薩地帶西南部，今次行動沒有與加薩地帶任何團體協調，但目睹當地平民自行走向落地的物資並分發，強調「我們正在監控物資投放的地點」。至於其他提供物資的方式，拜登政府正在考慮由塞浦路斯經海路運輸。美國國防部完成空投行動後，總統拜登在社交網表示，今次提供的援助還不足夠。除了遲來的美國外，法國、阿聯酋已經先後與約旦合作，向加薩地帶空投物資。

空投無法保證受惠群眾 惟今次空投行動實施前，有美國官員向傳媒表明，這種援助方式對救助加薩地帶民眾的效果有限，直言沒有處理問題的根本原因，認為只有開放更多陸路邊境口岸，才是認真解決問題的方法。此外，由於美國沒有向加薩地帶派遣士兵，意味援助物資從空中落到地面後，無法保證援助物資最後不會落入回教激進組織哈馬斯手中「私吞」。

國際預防危機組織也對空投物資潑冷水，指出人道主義工作者一直投訴，空投物資只是很好的公關機會，讓有關方面宣傳，但從援助角度而言，此方式的實際操作非常糟糕；又稱唯一讓加薩地帶平民得到足夠援助的方式，就是在以色列與哈馬斯停火後透過車隊提供，但當前形勢之惡劣，任何形式的援助都至少可以緩解民眾痛苦。本報綜合報道