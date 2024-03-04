父瞞億萬家產20年 富二代諒解用意

【本報綜合報道】內地辣條零食龍頭企業「麻辣王子」始創人張玉東的兒子張子龍，近日受訪時透露被家人隱瞞億萬元家產20年，大學畢業後無法找到工作才被告知。原來張父目的是為了讓兒子學會獨立，不依賴家族財富，通過努力實現自己的夢想。張子龍坦言，有錢確實讓他感到快樂，但會從公司基層職員做起。

去年底有博主發布一則「00後被隱瞞億萬家產20年」的影片，網民發現當事人是總公司在湖南省的麻辣王子始創人的兒子。內地傳媒上周五報道，張子龍8歲前居住農村，父親一直對他說家中欠債。父母更從小要求他靠自己的能力讀書和考試 ，原本計劃找一份6,000元人民幣（約6,577港元）的工作，幫忙還款。惟大學畢業後未能夠順利找到適合的工作，父親提議他到自己的公司工作，他才知道實際情況。

稱堅持從基層做起 父親帶他回豪宅家中，張子龍才知道自己家到底有多少錢。以前家中有一輛豪車，當時父親欺騙他：「雖然欠錢了，但是為了生意充門面買的。」張子龍表示，父親保密他是「富二代」的目的，是讓他學會獨立自主，這是培養兒子成熟和堅強的重要過程。對於父親的「教子方式」，張男感到意外但理解父親的用意，這段經歷更激勵他努力地追求自己的夢想。目前張男是公司生產車間一名基層職員，曾經親自直播帶貨，更想突破父母沒做到的事，將產品帶向全球。