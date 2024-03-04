台車撞小學生 姊將幹細胞治療 妹腦損中西會診

僅左腳擦傷 么弟回家休養 台灣彰化縣3名就讀小學的姊弟上月22日傍晚在伸港鄉過路時，遭到一輛汽車撞倒，姊姊與妹妹繼續留院與死神搏鬥，年紀最小弟弟已回家休養。台媒昨天報道，經過11天搶救，姊姊將接受幹細胞治療，不過妹妹腦部功能持續未能恢復，獲安排接受中西醫會診。

事發於上月22日傍晚6時左右，3人橫越建國路與美港公路交界時捱撞。姊姊與妹妹雙雙一度失去呼吸心跳，經搶救後逃過鬼門關，分別獲送往彰化秀傳紀念醫院及彰化基督教醫院接受治療，目前仍昏迷不醒。弟弟僅左腳擦傷，經治療後已康復出院。

經連日治療，彰化秀傳紀念醫院昨天提到，姊姊昏迷指數維持3，即代表聽到聲音時眼睛會張開，其瞳孔亦對光有反應，截至目前為止生命徵象穩定，已停止使用升壓藥，血氧成分報告及胸部X光同樣正常。

談及未來可行的治療手段時，院方稱將會使用幹細胞治療，目前正走相關流程。院方前天另外提及中醫上周五曾前來會診，逢每周一、三及五就會進行針灸治療，已經安排姊姊今天接受磁力共振（MRI），藉此評估其腦部受傷的嚴重程度。

針對妹妹腦部已完全受損，彰化基督教醫院已有最壞打算，但仍在積極治療。院方昨天提到，妹妹生命徵象維持穩定，腦部功能持續沒有恢復，將會診中醫治療，營養師也會給予靜脈營養配方，另於今天進行骨折固定手術，為其選擇最適合醫材。

組織探望 姊眼泛淚光 在姊妹住院期間，彰化家扶中心工作人員前天特意前往彰化秀傳紀念醫院，更帶同祈福卡片前來探望。台媒提到，其中一人在姊姊耳邊提到，假如姊妹兩人康復，即可一同前往享用牛排，姊姊眼角此時突然泛下淚光。本報綜合報道