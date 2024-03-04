全國地方財政收入實現按年正增長
【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，各地財政部門陸續發布2023年預算執行情況。從去年來看，31個省市區地方財政收入同比都實現正增長。
西藏增速居首
增長變化較明顯以西藏（31.7%）及吉林（26.3%）表現最為可圈可點，西藏不但地區生產總值約2,393億元（人民幣‧下同，約2,603億港元），同比增長9.5%，增速位居全國第一；一般公共預算收入比上年決算數增長31.7%，創下歷史新高。從區域來看也呈現新變化，數據顯示東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%和12%，西部和東北地區增長較突出。
從支出來看，去年地方一般公共預算支出236,355億元（約257,125億港元），佔全國一般公共預算支出274,574億元（約298,792億港元）的86%。不僅如此，地方財政在保民生方面也發揮積極作用，去年河南省教育、衞生健康等九大類民生支出首次突破8,000億元（約8,700億港元）大關，佔一般公共預算支出的比重達73.1%。
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