全國地方財政收入實現按年正增長

西藏增速居首

增長變化較明顯以西藏（31.7%）及吉林（26.3%）表現最為可圈可點，西藏不但地區生產總值約2,393億元（人民幣‧下同，約2,603億港元），同比增長9.5%，增速位居全國第一；一般公共預算收入比上年決算數增長31.7%，創下歷史新高。從區域來看也呈現新變化，數據顯示東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%和12%，西部和東北地區增長較突出。