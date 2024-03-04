娃哈哈創始人辭世 舊總部擬列入保護名錄

【本報綜合報道】內地飲品巨頭娃哈哈創始人宗慶后辭世享年79歲，不少民眾近日到娃哈哈舊總部門前獻上花圈和花束。內地傳媒報道，多地超市娃哈哈產品近日賣斷貨；亦有網民發布購買產品的照片以示支持。浙江省杭州市園林文物局上周五發布消息，娃哈哈在當地的舊總部，將被考慮納入杭州市第十批歷史建築保護名錄。

民眾買產品表支持 宗慶后逝世後，眾多悼念者趕到舊總部小樓前獻花，其生前在此處創業的點滴也被內地傳媒多次報道。全國青聯委員蔣兆悅從事文物鑑定工作，上月底向浙江省委副書記劉捷致信，建議把位於清泰街160號的娃哈哈舊總部小樓列為市歷史建築，進行重點保護。雖然從建築意義上說，這座水泥樓沒有特色，但蘊含着精神價值。

杭州市園林文物局回覆稱，該建築作為建於1980年代的娃哈哈公司總部，本體保存良好，對了解上世紀杭州民營經濟發展的大背景下，娃哈哈集團的發展過程有積極意義，將會結合第四次全國文物普查工作，一併做好該處建築的真實性、完整性調查以及價值認定、論證等。

針對民眾搶購產品，導致超市斷貨等問題，官方發公告稱，店舖訂單量明顯增加，公司已經安排更多同事打包發貨，為此深表歉意；又呼籲理性消費，按需要購買。