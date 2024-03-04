蠔油被指僅含1.6%蠔汁 添加劑多逾60倍

【本報綜合報道】廣東省有食品公司前高層近日在網上實名舉報該公司出品的一系列蠔油造假，產品的蠔油蠔汁含量僅1.6%，蠔油中添加劑味精是原材料蠔汁的61.5倍。該公司總部所在的廣東省中山市市場監督管理局上周五通報，正在對事件組織展開核查工作。母公司中炬高新技術實業（集團）股份有限公司（下稱中炬高新）同日發出公告回應，強調舉報內容不實。

打假人舉報 公司指不實 上周四晚上，知名打假人王海在微博轉發醬油品牌廚邦前生產總監高聽明實名舉報，表示廣東美味鮮調味食品有限公司（下稱美味鮮）委託陽西美味鮮食品有限公司所有生產的廚邦系列蠔油造假，標籤配料表上將蠔汁用量擴大10倍。

同晚，王海轉發高聽明的「自首信」，內容指出2017年至2022年，廚邦及總部美味鮮多名高層先後主導、組織在兩次申報國家高新技術企業過程中全流程造假，藉此騙取國家補貼資金約兩億元人民幣（約2.2億港元）。

企業查冊平台天眼查顯示，廣東廚邦食品有限公司2012年成立，為美味鮮的子公司。美味鮮的母公司中炬高新在上海證券交易所上市。針對網上流傳廚邦蠔油造假事件，中炬高新上周五表示，報道涉及的醬油、蠔油產品生產標準、質量以及財政補貼的相關情況，均為缺乏事實依據的不實報道。公司各項生產經營均合法合規，所生產的產品嚴格遵守國家各項食品安全管理的相關規定，將持續努力為消費者提供健康、放心、有品質保障的產品。