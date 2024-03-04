青海潰壩釀洪水 瞞十多天始公布

官方否認網傳數十死 稱耕地人命無損失 內地部分網民月初聲稱，青海省果洛州瑪多縣冬格措納湖大壩日前發生潰決事件，導致數十人死亡及數千人失蹤。當地政府隨後承認，由於冬格措納湖水位上月18日上升，導致閘室左側導牆損毀，卻沒有造成過水耕地及草場損失，也無釀成任何人命傷亡。

由月初開始，部分網絡平台開始流傳「青海洪水」及「冬格措納湖大壩潰堤」等話題，內容提到災情造成大量居民死亡及失蹤，另有大批羊群正被洪水圍困。針對上述傳聞，內地官媒前天特意查問相關政府部門，藉此了解是否屬實。

當地政府證實，冬格措納湖水位上月中旬上漲，沖毀閘室左側導牆，增加都蘭縣下遊河道行洪壓力，影響都蘭縣溝里鄉、香加鄉、香日德鎮、巴隆鄉及宗加鎮生產生活。事後，當地組織1,100多名縣鄉村幹部群眾立即展開隱患排查，再聯合水利、應急、交通及農牧等行業部門參與應急物資調撥、安全隱患排查、河道水位監測及疏導群眾避險等工作。

在此期間，多個部門累計調撥一萬多件鉛絲石籠、麻袋、發電機、棉大衣及救生衣等物資，同時全力保障河道周邊群眾生命財產安全，直至同月21日完成損毀導牆及放水閘導牆北側邊坡開裂缺口封堵合龍工程。

根據統計，是次災害共造成都蘭縣宗加地區兩戶8人受災，195隻牲畜死亡，約24.95公里鄉村道路及牧道被水沖毀，部分水利設施損毀，卻沒有造成過水耕地、草場及人命損失。針對網上流傳「數十人死亡、數千人失蹤」情況，當地政府重申屬純屬虛構，與事實嚴重不符。

網民斥不被揭發就不披露 然而，另有網民批評，上述洪災發生已超過10天，為甚麼現在才報道。另有人猜測，若不是有人發文揭發，官方可能不會披露相關情況。本報綜合報道