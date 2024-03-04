解放軍機艦27次駛台海

【本報綜合報道】台灣國防部周日表示，過去24小時發現中國大陸21架次軍機及6艘次軍艦在台灣海峽周邊海空域活動，其中10架次軍機逾越海峽中線及其延伸線飛入台灣西南空域。台灣軍方出動任務艦機及陸基導彈系統，嚴密監控及應對處置。

根據台灣國防部發布的解放軍活動示意圖，上周六早上7時39分至晚上8時04分，中國大陸11架次殲擊機等型號主、輔戰機在海峽中線附近空域活動，其中一架無人機早上7時25分至晚上7時04分逾越海峽中線，並一度飛至距離台灣南部鵝鑾鼻約50海里空域。與此同時，早上10時15分至下午5時，中國大陸9架次主、輔戰機及無人機逾越海峽中線延伸線，飛至台灣西南空域活動，與鵝鑾鼻的距離最近時約71海里。

大陸南部戰區防空演練 另一方面，中國大陸軍事傳媒上周三報道，解放軍南部戰區海軍航空兵某部近日與某艦艇支隊展開海上協同防空反導演練。在演練中，預警機向水面艦艇推送正在低空突防的反艦導彈飛行坐標，水面艦艇採用預警機提供的目標訊息，迅速實施防空反導行動，實現「A探B打」，有效提升預警機與水面艦艇的協同一體化作戰能力。