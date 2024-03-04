台灣海委會交報告 改標題避碰撞惹議

稱取締陸船有理據 立院指摘傲慢 中國大陸漁船上月14日在金門海域翻覆造成兩名漁民死亡，兩岸歷經10次以上協商密會還未有結論。台灣立法院內政委員會曾經要求就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告，當地傳媒上周六報道，根據台灣海委會提供立法院的專報書面，標題改為「大陸籍快艇」事故案專案報告，內文隻字不提碰撞等字詞，強調取締於法有據。

台灣立法院內政委員會召委高金素梅上周五表示，內政委員會專報名稱源自海巡署直播記者會名稱，海委會主委管碧玲擅改報告名稱的做法前所未見，形容是傲慢無比。根據海委會提供的專案報告，分為執法過程、後續處理、研析檢討3大方面，在執法過程中，海委會表示發現漁船越界、漁船翻覆救援、配合地檢調查。惟未見碰撞等詞，僅提及漁船大角度向右急轉時發生翻覆，4名中國大陸船員全數墮海。

陸委會指控放任三無船舶 根據海巡署上月22日的記者會，會上強調是漁船蛇行甩尾「撞」海巡艇而翻覆。上述報告也提到自死者家屬抵台後，雙方啟動協商程序，分別就真相、道歉、究責及賠償等議題協商。報告強調已經責成海巡署「成立策進小組」，優化執勤裝備及勤務管理，並確實整體檢討；又認為本案同事嚴正執法，惟在通報及搜證工作仍然有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，需要確實檢討精進。台方亦呼籲陸方保持冷靜克制，共同維持海域作業秩序。

台灣陸委會昨日表示，本案發生的遠因實是中國大陸長期不依法取締「三無」船舶，即無船名、無船舶證書、無船籍港登記的船舶，導致「三無」船舶經常任意違法侵擾台灣禁限制海域所致。台方已經授權海基會透過兩會管道協處陸方家屬赴金門事宜，並呼籲陸方珍惜雙方長久以來在海上執法所累積的成果，同時正視「三無」船舶對海洋資源及漁民合法權益所造成的危害，以免憾事再度發生。

隨着事件令兩岸局勢升溫，有民眾上周三在金門岸邊拍到台灣海巡艇在灰濛濛的天氣下，與中國大陸兩編隊合共4艘海警船並航。

陸海警駛金門 台艇緊隨 噸位小的台灣海巡艇，緊跟在中國大陸海警船後，雙方距離十分靠近。期間雙方船艇交叉而過，在金門限制海域交會。影片拍攝者上周三上傳影片，他認為北京當局透過此次行動展現不退讓的決心。本報綜合報道