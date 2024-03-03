兩岸國際

5旅居西班牙熊貓抵成都
在中國和西班牙人員的共同護送下，旅居西班牙的雄性大熊貓「冰星」和雌性大熊貓「花嘴巴」經過12小時航程，前日及其子女「竹莉娜」、「久久」和「友友」平安抵達四川成都雙流國際機場，當時被分別安置於獨立籠子裏。牠們目前狀態良好，現已進入成都大熊貓繁育基地的隔離檢疫場。
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