澳女作家 多次流產身心疲 調整心態不言棄

終再度懷孕 藉經歷寄語他人 不少女子都希望與另一半生兒育女，誕下愛情結晶。澳洲一名斯里蘭卡籍女作家亦不例外，數年來她曾多次懷孕，儘管每次均以流產告終，令她身心俱疲，卻始終未放棄為人母的願望。她早前再次懷孕，現在距離分娩只有數周，而她已學會調整心態，即便面對不似預期的結果，亦能欣然接受，近日更發文分享自身經歷激勵他人。

女作家威吉古久馬爾（Vyshnavee Wijekumar）透露，首次經歷流產後，她曾在此後4年間不斷嘗試自然受孕，其中3次成功懷孕，但最後均以流產告終。

縱使事與願違 學會接受 她對上一次懷孕10周，照超聲波檢查得悉胎兒不穩，其後在戲院意外流產。她和丈夫後來再嘗試兩次體外受孕，均未能成功。

這些遭遇不但令威吉古久馬爾身體受到重創，心情持續大起大跌，更一度對世界和丈夫抱有怨言。所幸的是，她最終學會如何調節自己，如養成健身習慣，以及接受世事往往不會完全按照其計劃發展。她隨後再次與丈夫嘗試自然受孕，終於得償所願，並在懷孕9個月間學習適應為人父母的生活。她表示懷孕結果難以控制，但她能調整心態處理每次產檢時的恐懼，更向其他父母寄語，耐心是養育子女的基本組成部分。本報綜合報道