泰升級全國機場 圖塑亞太樞紐

賽塔

【本報綜合報道】泰國總理賽塔上周五在曼谷宣布，將對全國機場升級，希望把泰國建立成為亞太地區航空樞紐。

在賽塔宣布的計劃中，最引人注目的一項是準備用5年時間，把泰國中心機場蘇凡納布米國際機場升級為世界排名前20的機場之一。他認為，泰國擁有亞太地區中心的戰略位置優勢，有能力成為連接整個亞太地區航空旅行的樞紐。

賽塔指出，泰國機場管理已經開展項目計劃，以期2030年把蘇凡納布米國際機場的旅客吞吐量提高到每年1.5億人次。今年該機場將開放第3條跑道，進一步把航班容量從每小時30班增至90班；未來5年還將建設新客運大樓及第4條跑道。

南部建第二個布吉島機場 此外，曼谷廊曼機場計劃到2030年的旅客吞吐量從目前3,000萬人次增至5,000萬人次，還將建造一座新樞紐大樓，提供商業和零售空間，以及一個可以容納7,600輛汽車的停車場，連接城市輕軌。

泰國南部將建設第二個布吉島機場，服務前往布吉島、攀牙府及其他南部地區的遊客，新機場每年旅客吞吐量達4,000萬人次。目前布吉島機場將擴建客運大樓，到2030年把每年旅客吞吐量增加至1,800萬人次。