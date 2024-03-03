英王堂妹夫猝亡 屍旁有槍

【本報綜合報道】英王查理斯三世堂妹夫金斯頓（Thomas Kingston）上周日在父母寓所離世，終年45歲。格洛斯特郡死因裁判庭上周五召開死因研訊，驗屍確認死者死於頭部創傷，屍首旁邊有一把槍。警方認為死因無可疑，當地傳媒猜測他自殺，死因庭將擇期再訊。

外界猜測自殺 高級死因裁判官斯凱里特（Katy Skerrett）表示，金斯頓事發當天在科茨沃爾德（Cotswolds）拜訪父母並共進午餐，父親之後外出放狗，但回家時發現兒子失蹤，母親約30分鐘後開始尋人。父親後來到上鎖的外屋，未獲回應下強行破門，發現兒子已經死亡，其頭部嚴重受傷，現場有一把槍。

金斯頓2019年與英王42歲堂妹加布里埃拉‧溫莎女勳爵結婚，加布里埃拉是肯特郡邁克爾親王的女兒，邁克爾親王是已故英女王伊利沙伯二世的堂弟。

金斯頓曾經在伊拉克擔任人質談判專家，後來在英國資本公司擔任董事。有傳他2011年與英國王妃凱瑟琳的妹妹皮帕交往，直至2019年與加布里埃拉成婚。