醫院指逾八成搶物資傷者有槍傷

【本報綜合報道】巴勒斯坦加薩地帶北部加薩城上周四發生民眾搶物資慘劇，收治傷者的醫院稱超過八成傷者有槍傷，反映以色列軍隊猛烈射擊；聯合國人道事務協調廳證實多名傷者有槍傷。

加薩地帶北部奧達醫院代理院長薩哈（Mohammed Salha）表示，上周四接收176名傷者，其中142人受槍傷，34人因踩踏受傷；死者遺體已經送往政府醫院清點，無法說明他們的死因。卡邁勒阿德萬醫院院長薩菲亞（Husam Abu Safyia）表示，大多數傷者上半身有槍傷，多人死於頭部、頸部或胸部中彈。

聯國人員指包括12歲童 聯合國人道事務協調廳加薩地帶辦公室主任彼得羅普洛斯（Georgios Petropoulos）稱，加薩地帶一間醫院治療超過200名傷者，他看到有人受槍傷，有人因傷截肢，傷者包括年僅12歲兒童。彼得羅普洛斯強調這些事件不能夠再繼續下去，加薩地帶需要安全可靠的通道運送人道主義援助，以及開放進入的每一個過境點。