美向加薩空投物資

仍料可達人質協議 拒就軍援施壓以 巴勒斯坦加薩地帶人道主義情況持續惡化，美國總統拜登上周五宣布，美國將加入約旦等國，未來數天向加薩地帶空投食品及物資，預料行動持續數周。白宮強調，空投的想法已經醞釀一段時間，加薩城上周四發生的領取物資民眾人踩人事件，更凸顯有必要運用更多方式，讓物資進入加薩地帶送到平民手上。

拜登在白宮與訪美的意大利總理梅洛妮會面，他指出流向加薩地帶的援助遠遠不夠，無辜平民及兒童的生命危在旦夕，在他們獲得更多物資前，美國不會袖手旁觀，應該加大投入數百輛貨車運送物資。除空投外，拜登稱美國也考慮建立海上走廊向加薩地帶運送大量物資，並堅持要求以色列允許更多物資貨車進當地，以方對此沒有藉口。惟拜登在講話中兩次口誤提到烏克蘭，白宮證實他指的是加薩地帶。

拜登講話兩次誤稱加薩為烏克蘭 白宮國家安全委員會發言人柯比強調，空投援助並非一勞永逸，未來每次空投都有所不同；第一次空投將包括食品，可能是美軍即食口糧，目前仍然敲定援助物資抵達地面由誰分發的細節。他解釋，空投是作為地面運輸的補充，也是艱難的軍事行動，需要美國國防部為加薩地帶平民和美國軍事人員安全精心策劃，不能夠一蹴而就；美國已經就行動接觸以色列，以方最近也進行空投，並對美方倡議表示支持。

以色列一直拒絕應外界呼籲，開放進入加薩地帶北部的埃雷茲口岸，強調正在試圖防止回教激進組織哈馬斯死灰復燃。美國傳媒指出，儘管壓力與日俱增，拜登仍無意就提供軍事援助向以色列設附加條件，只要他認為仍有可能達成人質協議，就不會改變現行政策。拜登上周四曾經承認，人踩人事件會令人質談判更複雜。

近東救濟工程處捐款獲歐盟放行 另外，歐盟上周五宣布，將向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處放行5,000萬歐元（約4.2億港元）捐款，今年還將向巴勒斯坦追加6,800萬歐元（約5.7億港元）人道主義援助。歐盟計劃今年向近東救濟工程處捐贈8,200萬歐元（約7億港元），本周發放首筆5,000萬歐元捐款，其餘捐款視乎近東救濟工程處整改情況發放。

以色列今年1月底指控12名近東救濟工程處員工，涉嫌參與去年10月哈馬斯對以色列的襲擊，隨後歐美多國暫停向近東救濟工程處捐款。近東救濟工程處已經向歐盟確認並書面承諾，隨時準備內部審查確保員工沒有參與襲擊以色列，同意歐盟任命外部專家對該處人員和資產進行審計，同意就相關問題加強內部調查及管理力度。本報綜合報道