芬蘭新總統力爭北約核威懾保護

【本報綜合報道】芬蘭新總統斯圖布上周五在首都赫爾辛基的議會大廈宣誓就職，正式開啟為期6年的總統任期。他表示會確保芬蘭一定真實擁有北約的核威懾保護。

斯圖布在就職儀式發表講話，表示國家的外交及安全政策立足於基於價值的現實主義，意味與歐盟和北約等強大聯盟的緊密合作。他同時強調新國際體系的建設和聯合國改革的重要性，認為這是維護和平的基礎。斯圖布上月在總統選舉第二輪投票中，擊敗以獨立身份參選的前外交部長哈維斯托，當選總統。

擲7.5億 向美購F35彈藥 另一方面，芬蘭國防部長哈卡寧上周五授權國防軍簽署合約，向美國購買F35隱形戰機彈藥，總值9,600萬美元（約7.5億港元）。根據計劃，美國2024至2030年向芬蘭交付聯合直接攻擊彈藥及小直徑炸彈，並提供配件及服務，包括掛架、培訓素材、使用手冊、運輸及支援等。

哈卡寧指出，軍購案能夠滿足國家安全關鍵需要。他早前表示，烏克蘭可以隨意使用芬蘭援助的武器攻擊俄羅斯領土。俄羅斯國家杜馬（下議院）外交事務委員會主席切帕警告，芬蘭的敵意舉動可能招致報復。