傳法派小規模軍隊赴烏 指導抗俄

馬克龍

【本報綜合報道】法國總統馬克龍日前表明不排除北約派地面部隊到烏克蘭作戰的可能性，法國《世界報》上周五引述消息人士報道，法國政府正在考慮直接派遣一支小規模軍隊進入烏克蘭，作為烏克蘭武裝部隊的教官，對俄羅斯造成戰略困境。

報道沒有透露可能進入烏克蘭領土的法國軍事教官人數，但可能包括一些常規部隊。法國特種部隊已經在波蘭訓練烏克蘭士兵，並護送該國向烏克蘭交付的武器，但法軍一直沒有進入烏克蘭。法國現時希望向烏軍提供實地訓練，包括操作防空系統。烏軍防空武器設施經常成為俄軍攻擊目標，法軍或其他西方國家士兵的存在，或能夠保護烏克蘭領土的某些地區。

知情人士解釋，法國政府把部署視為給俄羅斯帶來戰略困境的方式，可以限制俄方瞄準及打擊能力，這或許是在美國製F16戰機今年稍後運抵烏克蘭前的必要措施。馬克龍上周四強調，他的言論是經過深思熟慮及衡量。法國外交部長塞茹爾內上周五否認計劃向烏克蘭派遣任何作戰部隊，稱將盡一切努力避免與俄羅斯發生戰爭。