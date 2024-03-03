納瓦尼舉殯 逾百悼念者被捕

【本報綜合報道】上月在獄中死亡的俄羅斯反對派領袖納瓦尼舉殯，數千名俄羅斯人上周五在莫斯科南部一處小鎮聚集，一同悼念他。克里姆林宮警告悼念者不要乘機進行非法集會。當地人權組織表示，至少100人在16個城鎮因悼念納瓦尼被捕。

妻未現身 法德大使出席 納瓦尼的靈柩運抵教堂時，一些哀悼者高喊他的名字。法國和德國大使、俄羅斯一些自由獨立的政治家也紛紛前去哀悼。葬禮在距離莫斯科河岸不遠的鮑里索沃公墓舉行。納瓦尼的遺孀尤利婭沒有出席葬禮，但她誓言會繼續丈夫生前的工作。

哀悼者站在圍欄外送別納瓦尼，他們反對俄烏戰事，高喊「不要戰爭」、「打倒殺人犯政權」、「我們不會原諒」等口號；又稱像納瓦尼這樣的人不應該死去，讚揚他正直、有原則、願意犧牲。教堂周圍設置圍欄，大批執法人員及防暴警車戒備。

克里姆林宮發言人佩斯科夫上周五稱，沒有甚麼對納瓦尼的家人說，亦拒絕對他作為政治人物作出評價，但警告任何未經授權的集會都違法，參與者將被追究責任。