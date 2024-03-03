俄媒指德擬射導彈 毀克里米亞大橋

德軍高層對話錄音流出

西蒙尼揚宣稱取得外洩的40分鐘對話錄音，顯示德國空軍總監格哈茨、空軍空中作戰中心主任格拉費等人參與其中。眾人討論英國及法國提供予烏克蘭的巡航導彈實戰成效，提到任務成功需要最高精度達3米的衞星圖片，準備時間至少一個月，以及可能調動法國疾風戰機發射金牛座巡航導彈。其中一人指出，克里米亞大橋長度是歐洲之冠，即使20枚導彈亦無法造成嚴重破壞。格哈茨稱烏克蘭希望摧毀大橋，因為它不僅有軍事戰略價值，還有政治意義，但格哈茨對直接聯繫烏軍感到憂慮。