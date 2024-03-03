俄試射洲際導彈 美民兵3型或搭載多枚核彈頭

美俄洲際彈道導彈基本規格

軍事角力 愈演愈激 俄羅斯總統普京上周四發表國情咨文警告西方國家，俄方戰略核力量處於完全準備狀態後，國防部翌日宣布成功進行一次洲際彈道導彈實戰訓練發射。負責核作戰任務的美國戰略司令部呼籲，「認真考慮」重新在洲際彈道導彈搭載多枚核彈頭，實現一枚導彈一次打擊多個目標，同時增加守方應對威脅的難度。

俄羅斯國防部上周五宣布，成功在西北部普列謝茨克航天發射場，進行一次亞爾斯型洲際彈道導彈的實戰訓練發射，導彈搭載的可分離彈頭成功擊中遠東地區堪察加半島庫拉試驗場的預定目標，並表示今次實戰訓練目的是確認導彈的戰術、技術、飛行特性，所有任務順利完成。俄羅斯傳媒引述一名美國官員報道，俄方事前透過核風險減少中心通報今次試射洲際彈道導彈活動，強調「我們將繼續監控形勢」。

俄羅斯與美國同樣具備核三位一體打擊力量，洲際彈道導彈屬於陸基核威懾力量。亞爾斯型洲際彈道導彈射程超過一萬公里，可以搭載3枚至4枚核彈頭；發射平台是機動發射車及陸基發射井，前者具備隱蔽性令敵人難以發現。俄羅斯國防部2020年表示擁有150枚亞爾斯型洲際彈道導彈，美國科學家聯盟2023年估計現時有193枚。

普京發表國情咨文同日，美國國會參議院軍事委員會舉行聽證會，美國戰略司令部司令卡頓向參議員指，他個人相信美國有需要認真考慮重新在洲際彈道導彈搭載多枚核彈頭的效果。美國現役洲際彈道導彈是民兵3型，總共部署在400個陸基發射井。這款導彈1970年服役之初採用分導式多彈頭設計，可以搭載3枚W62型核彈頭；惟隨着美國與俄羅斯達成軍備控制協議，核彈頭數量改為只有一枚W87型或W78型。

美國正在研發新一代洲際彈道導彈哨兵型，目前計劃也只是搭載一枚核彈頭。值得留意的是，美國近年曾經在例行試射活動中，發射一枚配備模擬分導式多彈頭的洲際彈道導彈，被指向俄羅斯及中國這兩個主要核對手，展示能夠在導彈重新裝載多枚核彈頭的能力。不過，在美國核三位一體打擊力量中，海基核威懾力量代表、由戰略核潛艇裝備的三叉戟二型D5潛射彈道導彈，服役至今採用分導式多彈頭設計。

美俄新削武條約 影響部署 美國軍事新聞網站《戰區》指出，一旦美國空軍決定洲際彈道導彈重新恢復採用分導式多彈頭配置，對空基及海基核威懾力量的影響，將取決於與俄羅斯簽署的新削減戰略武器條約是否仍然有效。該條約把每枚洲際彈道導彈及潛射彈道導彈的核彈頭，與每架戰略轟炸機視作為單一「彈頭」，美方可能需要減少潛射彈道導彈的核彈頭數量，或部署比原定計劃較少的洲際彈道導彈，換取實現後者搭載多枚彈頭。本報綜合報道

卡頓