圖瓦盧新總理：外交不會棄台投陸

泰歐

【本報綜合報道】南太平洋島國圖瓦盧去年與澳洲簽署「氣候難民」協議，部分條款涉及軍事領域，包括圖瓦盧若要尋求與第三國達成安全協議，必須先與澳洲取得共識。圖瓦盧新總理泰歐上周五表示，這項條款可能侵犯國家主權，希望澳洲能夠取消；又重申圖瓦盧將保持與台灣的外交關係，不會「棄台投陸」轉向中國大陸。

泰歐上周三就任總理以來首次接受外國傳媒專訪，他強調圖瓦盧與台灣的關係完全基於民主原則，對方非常忠誠，改變外交對象對圖瓦盧人民來說絕對不在考慮之列。他希望與台灣重新談判發展援助協議，因為應對氣候變化和海平面上升影響是圖瓦盧重中之重，更表明不認為有任何理由，需要磋商和參與「兩個中國」的討論。

盼澳洲撤協議部分條款 圖瓦盧去年11月與澳洲達成協議，澳洲每年接受最多280名圖瓦盧人移民，並承諾幫助應對重大自然災害、疫情、軍事侵略，同時要求圖瓦盧達成安全協議前須取得澳洲共識。泰歐主張該條款初衷是讓澳洲了解第三方協議，拒絕猜測澳洲是否避免中國大陸與所羅門群島2022年簽署安全協議的事件重演，但認為有需要重新審視。