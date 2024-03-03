美或本周解除魚鷹機停飛令

【本報綜合報道】美國空軍一架魚鷹運輸機去年11月在日本墮海，8名機組人員全部罹難後，所有型號魚鷹運輸機停飛。美國傳媒上周五報道，美國軍方本周將解除停飛令，美方有關負責人預計親自飛往日本，向日本政府及防衞省通報復飛計劃。

防長認可復飛安排 魚鷹運輸機停飛以來，美國軍方各軍種分別制訂計劃，減少魚鷹運輸機材料故障問題，包括更多安全檢查及更保守的操作指引。美國國防部長奧斯汀上周五聽取各軍種高層匯報計劃後，最終批准軍方安全、適度的復飛安排。雖然復飛決定權在海軍航空系統司令部，但官員表示各軍種的計劃獲得奧斯汀認可，是復飛的關鍵一步。

魚鷹運輸機屬於一款傾轉旋翼機，它可以如同直升機般垂直升降，但同時受惠於旋翼設計，使之能夠如雙螺旋槳飛機般高速飛行，具備兩者的飛行特點。美國傳媒此前報道，美國軍方初步調查顯示，墮機事故或涉及魚鷹運輸機螺旋槳旋翼變速箱。

在日本墜毀的魚鷹運輸機型號為美國空軍CV22B，其餘兩個型號是海軍陸戰隊MV22B及海軍CMV22B，日本自衞隊是唯一海外使用國。美國除了上述三軍外，總統機隊也使用它接送白宮人員、安保人員、記者。今次停飛對美國最大用戶海軍陸戰隊打擊深遠，部隊十分依賴它執行航行任務；海軍也逐步利用它取代上一代艦載運輸機。