美追落後 海陸空研高超音速武器

【本報綜合報道】中俄兩國高超音速武器先後服役甚至投入戰場使用，北韓也多次試射同款武器，令美國軍方備受壓力要急起直追。美國海陸空三軍各自研發多款高超音速武器，試圖以數量收窄與中俄朝三國的差距，視為非核武的戰略打擊手段。

根據截至目前公開所得的資料，空射快速反應武器相信是美國首款在西太平洋地區現身的高超音速武器，但美國陸軍長程高超音速武器的研發進度，是美方眾多同款武器之中最快。駐守西岸華盛頓州的陸軍士兵已經裝備這款武器及訓練，成為首支使用高超音速武器的美國作戰部隊。他們去年在東岸佛羅里達州部署長程高超音速武器，全面演練遠征高超音速發射能力，被指是模擬日後在印太地區作戰的情況。

美國海軍方面，隱形驅逐艦朱姆沃爾特號去年抵達密西西比州船廠接受升級，以便日後搭載最多12枚稱為通用高超音速滑翔體的高超音速導彈。它是常規快速打擊武器系統，取代艦上兩門沒有炮彈可用的艦炮，改為設置4個垂直發射管，每個搭載3枚通用高超音速滑翔體。美國海軍希望朱姆沃爾特號明年完成改裝升級準備部署。

美國戰略司令部司令卡頓上月29日向國會參議院軍事委員會，說明常規武器在戰略級別作戰策劃的重要性，當其他武器無法使用、遭遇介入拒止或非優先選用時，高超音速武器可以提供反應性高、長程、常規的作戰能力，對付遠距離、受保護、時間緊迫的目標，屬於毋須越過動用核武門檻、能夠影響局勢發展的可靠打擊選項。