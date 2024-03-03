關島美轟炸機演習 掛載高超音速導彈 向中俄施壓

美國近年積極研發高超音速武器應對中國及俄羅斯威脅，屬於西太平洋戰略要地的美國關島安德森空軍基地，日前為駐守上址的戰略轟炸機部隊提供武器熟習訓練，罕有公開一枚屬於實彈的高超音速導彈。美國空軍拒絕證實或否認是否計劃在當地舉行實彈試射，僅表示有關武器目前處於研發的作戰測試階段。

美國空軍以轟炸機特遣隊形式在關島部署B52H戰略轟炸機，根據安德森空軍基地上月28日發布的新聞稿，基地前一天安排第23遠征轟炸中隊及第49測試與評估中隊人員，接受一項高超音速武器熟悉訓練；隨同新聞稿發布的照片可見，一架B52H戰略轟炸機的機翼下方掛載一枚可以高超音速飛行的AGM183空射快速反應武器，更重要是彈身前後位置各印有一條黃帶，代表它是實彈而非訓練彈，彈頭含有高爆炸藥。

新聞稿指出，相關空軍人員就高超音速武器運用展開戰術方面的討論，為空軍不同機種未來使用各式高超音速武器做好準備，包括空射快速反應武器及也在研發階段的高超音速攻擊巡航導彈。新聞稿強調，空軍將繼續投資在研究、發展、測試、生產、引進「物有所值」的武器，包括防區外、防區內、高超音速、亞音速精確制導彈藥，同時持續研發革命性的先進武器能力，維持面對步步進逼挑戰的競爭優勢。

較傳統彈道導彈更加難攔截 根據更新至今年2月的公開資料，美國正在研究、發展、測試及評估7個進攻性高超音速武器及高超音速技術項目，分別由海軍、陸軍、空軍、國防高級研究計劃負責。美國空軍有兩個項目，分別是空射快速反應武器及高超音速攻擊巡航導彈；前者平均飛行速度6.5倍至8倍音速，射程1,600公里。高超音速是以5倍音速以上飛行。

空射快速反應武器由兩部分組成，分別是一個在前方的無動力高超音速助推滑翔飛行器，以及在其後方的大型火箭助推器。當發射平台投放這款高超音速導彈後，火箭助推器點火加速至理想速度及高度，之後釋放「彈頭」助推滑翔飛行器，使它在大氣層內以高超音速及機動方式，按着不規律、隨時改變的軌道滑翔。相比按着傳統及固定彈道軌迹飛行的彈道導彈，高超音速武器的飛行特性增加守方攔截難度。

外界關注會否進行實彈試射 空射快速反應武器以實彈形式現身關島，外界揣測美國空軍是否計劃在當地實彈試射。這款武器2021年4月至2022年5月進行首5次有限度實彈試射，其中兩次失敗、一次部分成功，兩次完全成功；首次全面端對端測試2022年12月舉行並成功，去年至少實施3次相同測試，但一次失敗，餘下兩次詳情未有披露。美國空軍去年3月宣布，無意尋求對空射快速反應武器的後續採購，改為聚焦高超音速攻擊巡航導彈。

根據以往的空射快速反應武器測試，搭載及發射平台都是B52H戰略轟炸機。美國空軍發言人上周五回覆查詢時表示，軍方在4次預定計劃的飛行測試已經完成3次，目前未有作出一個是否生產該款武器的決定。有意見認為，一旦美國在關島實施最後一次空射快速反應武器飛行測試，是向已經有高超音速導彈服役的中國展示實力。本報綜合報道

空軍人員在安德森空軍基地視察空射快速反應武器。 空射快速反應武器搭載助推滑翔飛行器；圖為構想圖。 高超音速武器與彈道導彈飛行特性分別