兩岸國際

關島美轟炸機演習 掛載高超音速導彈 向中俄施壓

美國空軍在安德森空軍基地部署B52H戰略轟炸機。 美國空軍在安德森空軍基地部署B52H戰略轟炸機。
美國空軍在安德森空軍基地部署B52H戰略轟炸機。
美國近年積極研發高超音速武器應對中國及俄羅斯威脅，屬於西太平洋戰略要地的美國關島安德森空軍基地，日前為駐守上址的戰略轟炸機部隊提供武器熟習訓練，罕有公開一枚屬於實彈的高超音速導彈。美國空軍拒絕證實或否認是否計劃在當地舉行實彈試射，僅表示有關武器目前處於研發的作戰測試階段。
美國空軍以轟炸機特遣隊形式在關島部署B52H戰略轟炸機，根據安德森空軍基地上月28日發布的新聞稿，基地前一天安排第23遠征轟炸中隊及第49測試與評估中隊人員，接受一項高超音速武器熟悉訓練；隨同新聞稿發布的照片可見，一架B52H戰略轟炸機的機翼下方掛載一枚可以高超音速飛行的AGM183空射快速反應武器，更重要是彈身前後位置各印有一條黃帶，代表它是實彈而非訓練彈，彈頭含有高爆炸藥。
新聞稿指出，相關空軍人員就高超音速武器運用展開戰術方面的討論，為空軍不同機種未來使用各式高超音速武器做好準備，包括空射快速反應武器及也在研發階段的高超音速攻擊巡航導彈。新聞稿強調，空軍將繼續投資在研究、發展、測試、生產、引進「物有所值」的武器，包括防區外、防區內、高超音速、亞音速精確制導彈藥，同時持續研發革命性的先進武器能力，維持面對步步進逼挑戰的競爭優勢。
較傳統彈道導彈更加難攔截
根據更新至今年2月的公開資料，美國正在研究、發展、測試及評估7個進攻性高超音速武器及高超音速技術項目，分別由海軍、陸軍、空軍、國防高級研究計劃負責。美國空軍有兩個項目，分別是空射快速反應武器及高超音速攻擊巡航導彈；前者平均飛行速度6.5倍至8倍音速，射程1,600公里。高超音速是以5倍音速以上飛行。
空射快速反應武器由兩部分組成，分別是一個在前方的無動力高超音速助推滑翔飛行器，以及在其後方的大型火箭助推器。當發射平台投放這款高超音速導彈後，火箭助推器點火加速至理想速度及高度，之後釋放「彈頭」助推滑翔飛行器，使它在大氣層內以高超音速及機動方式，按着不規律、隨時改變的軌道滑翔。相比按着傳統及固定彈道軌迹飛行的彈道導彈，高超音速武器的飛行特性增加守方攔截難度。
外界關注會否進行實彈試射
空射快速反應武器以實彈形式現身關島，外界揣測美國空軍是否計劃在當地實彈試射。這款武器2021年4月至2022年5月進行首5次有限度實彈試射，其中兩次失敗、一次部分成功，兩次完全成功；首次全面端對端測試2022年12月舉行並成功，去年至少實施3次相同測試，但一次失敗，餘下兩次詳情未有披露。美國空軍去年3月宣布，無意尋求對空射快速反應武器的後續採購，改為聚焦高超音速攻擊巡航導彈。
根據以往的空射快速反應武器測試，搭載及發射平台都是B52H戰略轟炸機。美國空軍發言人上周五回覆查詢時表示，軍方在4次預定計劃的飛行測試已經完成3次，目前未有作出一個是否生產該款武器的決定。有意見認為，一旦美國在關島實施最後一次空射快速反應武器飛行測試，是向已經有高超音速導彈服役的中國展示實力。本報綜合報道
空軍人員在安德森空軍基地視察空射快速反應武器。空軍人員在安德森空軍基地視察空射快速反應武器。
空軍人員在安德森空軍基地視察空射快速反應武器。
空射快速反應武器搭載助推滑翔飛行器；圖為構想圖。空射快速反應武器搭載助推滑翔飛行器；圖為構想圖。
空射快速反應武器搭載助推滑翔飛行器；圖為構想圖。
高超音速武器與彈道導彈飛行特性分別高超音速武器與彈道導彈飛行特性分別
高超音速武器與彈道導彈飛行特性分別
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