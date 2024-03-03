假證團夥27人落網 涉逾千萬元

警方表示，該團夥涉利用網絡，打着「當天付費當天領證」、「官方頒發，可驗真假」等幌子，推廣籃球、足球、游泳等教練員等級證書、裁判員等級證書、社會體育指導員證書、國家運動員等級證書等40多種證書，以每份200元至1,000元（約218港元至1,090港元）售賣，購買者涉及全國各地。警方1月在安徽省合肥市集中收網，發現以崔浩（化名）為首的犯罪團夥，逮捕多名涉案人員，扣押假證4萬餘張、假印章200餘枚等。

搭建假官網供查驗

據崔浩交代，為了以假亂真，他招募技術員，搭建各類證件驗真查詢網站20餘個。購買證書者完成交易，銷售人員便提供網站鏈接，告知可到「官方網站」查詢，但團夥成員早已把受害人的證書資訊錄入自己設計的假官網中，令購買者信以為真，最終受騙。